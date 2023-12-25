Ticaret'ten 24,3 milyon TL fahiş fiyat ve stokçuluk cezası!
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 34. toplantısını gerçekleştirdi.
Tarifiye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik ülke genelindeki denetimlerde, fiyat tarifesi üzerinde satış yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye de 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. A.Demirspor
|17
|27
|6. Beşiktaş
|16
|26
|7. Rizespor
|16
|25
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Hatayspor
|16
|19
|12. Ankaragücü
|16
|19
|13. Başakşehir
|17
|19
|14. Gaziantep FK
|17
|19
|15. Konyaspor
|17
|18
|16. Karagümrük
|17
|17
|17. Alanyaspor
|16
|17
|18. Samsunspor
|16
|15
|19. Pendikspor
|16
|13
|20. İstanbulspor
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|39
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Gençlerbirliği
|17
|27
|8. Ahlatçı Çorum FK
|16
|24
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|16
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|16
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|17
|16
|18. Altay
|17
|11
|19. Giresunspor
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|40
|2. Liverpool
|18
|39
|3. Aston Villa
|18
|39
|4. Tottenham
|18
|36
|5. M.City
|17
|34
|6. West Ham United
|18
|30
|7. Newcastle
|18
|29
|8. M. United
|18
|28
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|18
|22
|11. Wolves
|18
|22
|12. Bournemouth
|17
|22
|13. Fulham
|18
|21
|14. Brentford
|17
|19
|15. Crystal Palace
|18
|18
|16. Everton
|18
|16
|17. Nottingham Forest
|18
|14
|18. Luton Town
|17
|12
|19. Burnley
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5