Simit fiyatına 'Ticaret' onayı zorunluluğu

Simit fiyat tarifesi değişikliğinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

İlgili karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre simit fiyatlarına ilişkin olumlu görüşü Ticaret Bakanlığı verirse fiyatlarda artış yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu ifadeler yer aldı: