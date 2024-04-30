Son Dakika
Simit fiyatına 'Ticaret' onayı zorunluluğu
Simit fiyat tarifesi değişikliğinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
GÜNDEM 30.04.2024, 10:16
Simit fiyat tarifesi değişikliğinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.
İlgili karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişikliğe göre simit fiyatlarına ilişkin olumlu görüşü Ticaret Bakanlığı verirse fiyatlarda artış yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu ifadeler yer aldı:
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Rizespor
|34
|49
|8. Alanyaspor
|34
|48
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Samsunspor
|34
|39
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Karagümrük
|34
|36
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
|5. Ahlatçı Çorum FK
|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
|7. Boluspor
|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|33
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14
Röportaj & Söyleşi Tümü