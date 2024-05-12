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Yaş çay alım fiyatı belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirledi
GÜNDEM 12.05.2024, 10:35
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
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