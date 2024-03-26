Saros Gönüllüleri'nden betonlaşma tepkisi

Saros Gönüllüleri Çanakkale Adilhan’da ormanda yaşanan betonlaşmaya tepki gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Saros Gönüllüleri ile Türkiye Ormancılar Derneği işbirliği ile geçtiğimiz Cumartesi günü Adilhan’da düzenlenen etkinlikte ormanlık alana yasa, kanun yönetmelik tanımaksızın yapılan betonlaşmaya karşı bir basın açıklaması yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama şöyle;

“Saros'un en bakir bölgelerinden birinde, Koru Dağlarının eteklerinde, Adilhan Köyündeki ormanlık alan yasa, kanun, yönetmelik tanımaksızın betona ve ranta kurban ediliyor!

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliğinin sorumluluğundaki 223 nolu orman bölmesinde, Çanakkale İl Özel İdaresi dahil, herkesin gözü önünde özel çevre koruma bölgesi ve turizm koruma ve geliştirme bölgesi olarak ilan edilmiş olan Saros Körfezinin ormanlık alanında, denize sıfır noktada orman yok edilerek birçok iki katlı betonarme villa inşaatları yapılmaktadır.

Kamusal alandaki bu kıyıma ve talana dur demek ve bilgi edinmek üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne, Keşan İşletme Bölge Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğü’ne ve Gelibolu Kaymakamlığına bilgi edinme dilekçelerimizi dün Saros Gönüllüleri olarak resmen verdik.

Bu dilekçelerimizin de birer örneklerini Saros Gönüllüleri Facebook ve İnstagram hesaplarımızdan paylaştık.

Tüm yurttaşların Orman Genel Müdürlüğüne bu hazırladığımız dilekçelerle başvurmalarının bir yurttaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz.

Saros Şefliği 223 nolu orman bölgesinde çok sayıda yetişkin ağaç villa inşaatları nedeniyle kesilmiştir. Şu an içinde bulunduğunuz bu alanda bu içimizi parçalayan betonlaşma için orman alanı üzerine kanun ve yönetmeliğe aykırı olarak ayrıca yollar ve duvarlarda inşaa edilmiştir.

223 nolu bölme orman arazisi olup Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Orman Kanunu hükümleri kapsamında bu tarz bir betonarme iki katlı villa yapılaşmasına ve orman kesimine müsaade edilmiş olmasını asla kabul etmiyoruz.

İlgililere soruyoruz? Bu orman alanının katledilmesinin sorumluları kimlerdir?

Bu villa inşaatlarına kimler izin ve onay vermiştir?

Bu villaların, yolların ve duvarların yapımı için kaç tane ağaç kesilmiştir?

Bu ormanlık alanın statüsü nedir?

Bu betonarme iki katlı villaların ormanlık alana yapılmasına, orman statüsüne aykırı faaliyetleri denetlemekle kimler görevlidir?

2017 yılında Evreşe Belediyesine mesire alanı olarak kiralandığı veya tahsis edildiği söylenen alan bu Villaların yapıldığı ormanlık alan mıdır?

Tarım ve Orman Bakanlığını acilen göreve davet ediyoruz. Bu orman talanını ve Saros körfezinin doğal varlıklarına yapılan bu vahşi kıyımı Saros Gönüllüleri ve yaşam savunucuları olarak kabul etmiyoruz.

Küresel iklim krizi tüm dünyayı sarsarken ormanlarımızı, doğamızı ve denizlerimizi korumayan yetkililere, rant ve kar uğruna yaşamımıza kastedenlere karşı yasal ve toplumsal haklarımızı he birlikte kullanacağız.

“Ormana Dokunma”

"Sarosa Dokunma"