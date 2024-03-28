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Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde hedef 2026

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak İstanbul'da yaptıkları yatırımlar ile İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde nefes aldırdıklarını belirterek, Sarıyer-Kilyos Tüneli ile vatandaşların Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebileceğini ve toplam 4 şeritli tünel proje ile İstanbullular zamandan 30 dakika tasarruf sağlayacağını söyledi

GÜNDEM 28.03.2024, 17:43
Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde hedef 2026

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak İstanbul'da yaptıkları yatırımlar ile İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde nefes aldırdıklarını belirterek, Sarıyer-Kilyos Tüneli ile vatandaşların Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebileceğini ve toplam 4 şeritli tünel proje ile İstanbullular zamandan 30 dakika tasarruf sağlayacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilyos Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'un aort damarı olarak adlandırabilecek ana ulaşım arterleriyle ilgili büyük çalışmalar yaptıklarını ve ulaşımın her modunda dev projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüp Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini, hayata geçirilen bu projelerin sadece İstanbul'a değil bütün Türkiye'ye hizmet ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bugün baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden günde yaklaşık 180-200 bin civarında araç geçişi oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden yaklaşık 250 bin araç geçiyor. Avrasya Tünelinden 80 bin civarında araç geçiyor. Marmaray'da 300 sefer yapılıyor günde ve orada yaklaşık 650 bin insanımızı taşıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günde yaklaşık 150 bine yakın araç geçişi oluyor ve bunun önemli bir bölümü de araç taşıt trafiği. Bunların bir an olmadığını düşünelim. Bütün Türkiyeyi etkilemiş olurdu. Bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak görüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptıkları her projede olduğu gibi İstanbul Havalimanının yapımında da çok tartışma yaşandığını anımsatarak, İstanbul Havalimanının büyük bir ihtiyaç nedeniyle yapıldığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, "Ancak bir ihtiyaçtan öte sadece bir siyasi duruş ile bu projeyi eleştirdiler. Projemiz bugün Avrupanın birincisi, dünyanın altıncı büyük havalimanlarından. Geçen yıl 78 milyon kişi seyahat ettirmişiz. Hedefimiz 200 milyon ve ona yönelik yeni terminal binası ve pistlerin yapımına devam ediyoruz." dedi.         

Bu arada İstanbul ile ilgili bir deprem riskinin bulunduğuna da işaret eden Bakan Uraloğlu, "İstanbul depremine yönelik ulaştırma yapılarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. Eski yapılmış olanları güçlendirdik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün tabliyesini askıya aldık yeniden yaptık. Gece çalıştık, İstanbullu vatandaşlarımızın fark etmemesini sağladık. Bütün viyadüklerdeki deprem takozlarından tutun güçlendirilmesine kadar bütün çalışmalarımızı yaptık. Normal kullanımda ne lazımsa bunu planlarken bir taraftan da deprem durumunda İstanbulun, öncelikle İstanbula acil yardım ekiplerinin ve malzemelerinin nasıl gireceği ve vatandaşların ulaşımı için projeler yapıyoruz. Bugünü, yarını değil, ileriki yüz yılları planlıyoruz" diye konuştu.

KİLYOS TÜNELİ, 2026 YILI SONUNDA HİZMETE AÇILACAK

Yine olası İstanbul Depremine yönelik Sarıyer-Kilyos Tünelinin de yapımını başlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul'un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun kent merkezlerine erişimini kolaylaştıracak tünelin, olası İstanbul depreminde bölgenin tahliyesine yönelik olarak da hizmet edeceğini belirterek, "Projemiz Kilyos'tan başlayıp Karadenizden İstanbulun kuzey noktalarından başlayıp Sarıyere oradan Çayırbaşı Tüneli devamında da Beşiktaşa kadar uzanacak. O güzergahtaki bütün yerleşime hizmet edebilecek. Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebilecek olan ve Murat Kurum Başkanımızın de bahsettiği İki Yakaya İki Tünel projesinden bir tanesidir. İlk etapta burayı bitirdiğimizde ciddi bir hizmet görecektir. Devamında Beşiktaşa kadar uzatılması gündemimizde olan işlerden bir tanesi" diye konuştu.

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