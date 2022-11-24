Sakarya kardeş Düzce'nin yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, depremi yaşayan kardeş şehir Düzce için seferber oldu. Sakarya'nın afet birimleri, mobil hizmet ve kriz aracı bölgedeki çalışmalara katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6,0 büyüklüğündeki Düzce Gölyaka depreminin ardından gerekli aksiyonlarını süratle aldı.

Afet birimleri ve uzmanlar, şehrin dört bir yanında sarsıntıdan etkilenen binalarda tespit çalışmalarına başladı. Kent genelindeki durumu netleştiren ekipler daha sonra Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla kardeş şehir olan depremin merkez üssü Düzce'ye hareket etti. Mobil hizmet aracı, mobil kriz aracı ve afet birimleri bölgede yapılan çalışmalara katıldı.

Başkan Ekrem Yüce de Sakarya'da vatandaşların ihtiyaç tespiti ve depreme dair istişarelerin ardından merkez üssüne gitti. Bölgeye gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile görüşerek depremin bilançosu hakkında bilgi aldı. Sakarya'dan gelen ekiplerin çalışmasıyla ilgili talimatlarını veren Yüce, Düzce'nin başkanı Faruk Özlü'ye yaraların sarılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Yüce, hasarlı binalarda yapılan incelemelere de katıldı.

Yurtta kalan öğrencilere, bölge sakinlerine ve ekiplere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yüce, "1999 depremini yaşayanlar olarak vatandaşlarımızın hissettiklerini en iyi biz anlarız. Gerçekten zor bir gece geçirdik. Sakarya'da saat 04.08'de adeta 17 Ağustos'a geri döndü. O anlar canlandı gözümüzde. İlk anda sokağa çıktık ve vatandaşlarımızın durumunu takip ettik. İlçelerimizden gerekli raporları aldık, merkezde tek tek dolaşıp kontrollerde bulunduk. Sakarya'da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra depremin merkez üssüne geldik. Kardeş şehrimizde depremden etkilenen kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. Başkanımıza, vatandaşlarımıza ve tüm Düzce'ye geçmiş olsun diyorum" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin mobil hizmet aracı, depremden etkilenen ve gününü toplanma alanlarında geçiren vatandaşlarımıza süreç boyunca çorba, çay, kahve hizmeti verecek. Sakarya'nın afetten sorumlu kişilerden oluşan mobil kriz aracı ise bölgedeki hasar tespiti ve depremin etkileriyle ilgili araştırmalara katılacak. Ayrıca Yüce'nin talimatıyla kurulan Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi (SABAK) bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere merkez üssünde hazır bulundu. Büyükşehir, Düzce'de yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara tüm imkânlarıyla destek veriyor.