Sakarya'da GES için 14 bin panel

Sakarya’nın enerjisine katkı sağlayacak 14 bin panelin teslimatı tamamlandıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle şehre kazandıracağı Karaman GES Projesi’nde elektrik üretecek 14 bin panelin tamamının 55 bin metrekarelik alana ulaştığını açıkladı. Son teslimat ile alandaki yerini alan panellerin yakın zamanda montaj işlemleri de tamamlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya’nın enerji üretimine önemli ölçüde katkı sağlayacak Karaman Güneş Enerji Santrali Projesi’nde hizmet verecek tüm panellerin şehre ulaştığını açıkladı.

Kurulu gücü 5 megavat olacak ve yılda 4 bin hanenin tükettiği enerjiye eş değer şekilde enerji üretecek güneş panellerinin son teslimatının tamamlanmasıyla birlikte 14 bin panel Sakarya’nın enerjisine katkı sağlamak için alana getirildi. Teslimatı tamamlanan panellerin kısa sürede montaj işlemleri de gerçekleştirilecek.

Daha önceki aralıksız çalışmalarıyla projeyi önemli ölçüde tamamlayan ekipler, teslimatı tamamlanan panellerin montajını gerçekleştirdikten sonra enerji üretimi için deneme çalışmalarını da başlatacak.