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Sakarya'da dünyaya mesaj Acarlar Longozu'ndan verildi

GÜNDEM 02.02.2023, 17:43
Sakarya'da dünyaya mesaj Acarlar Longozu'ndan verildi

Doğa Koruma Milli Parklar, ‘2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’ programının bu yıl merkezini doğa harikası Acarlar Longozu olarak belirledi.SAKARYA (İGFA) - 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü programı, Türkiye’nin tek parça halinde en uzun subasar orman ve her yıl yüzlerce göçmen kuşun uğrak noktasıolan Acarlar Longozu’nda gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün ortaklığında gerçekleştirilen programda sulak alan statüsündeyken Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle koruma altına alınan ve gelecek nesillere aktarılması için projelerin yürütüldüğü Acarlar Longozu örnek olarak konu alındı.‘Şimdi Sulak Alanları İyileştirme Zamanı’ sloganıyla su altında olan bölgelerin doğallığı bozulmadan iyileştirilmesi konusunda yürütülen çalışmalardan bahsedildi.

Programda Başkan Yüce’nin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yer aldı.

Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir tarafından tesislerin inşası, yürüyüş alanlarının uzatılması ve turizme açılmasıyla Türkiye’nin gözbebeği olan Acarlar Longozu Tabiat Parkı’nın ülke ve dünya için çok önemli bir örnek olduğunu belirterek doğa harikası benzer alanların da aynı şekilde korunması gerektiğini vurguladı ve “Kuraklığı önlemek için sulak alanları korumalı, kullanma dengesini gözetmeliyiz” dedi.

“DÜNYANIN EN NADİR HARİKASI”

Yüce, “Tüm dünya genelinde çok nadir görülen tabiat alanlarından bir tanesi Sakarya'da yer alıyor. Tek parça halindeki en uzun longoz olan Acarlar Longozu, son düzenlemelerin ardından adeta doğal cennet olan alanlarını açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak devraldığımız Acarlar Longozunda tabiat görünümüne uygun ahşap idari ve hizmet alanları, peyzaj uygulamaları yapıldı. Longozda yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi, konferans ve tanıtım merkezi inşa edildi.Longuzun kalbinden geçen ahşap yolun mesafesi uzatıldı. Son haliyle hem şehrimizden hem de çevre illerden yoğun ilgi görmektedir” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, “Amacımız insanlara sulak alanların önemini bir kez daha hatırlatmak ve sulak alanları korumanın, geleceğimizi korumak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktır. Suyun toprakla buluştuğu her yerde bolluk bereket bulunur” dedi. Öte yandan Vali Vekili Ersin Emiroğlu da söz alarak, “Su hayatın başlangıcıdır. Böyle değere sahip ülkemizde 105 yer var ve 5’i Sakarya’mızda bulunuyor. Bu alanları korumak amacıyla yapılan her çalışmayı çok değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Yüce, Milli Parklar Genel Müdürü Çoktekin ile doğal alanların daha etkin şekilde korunması noktasında istişarelerde bulundu.

Ayrıca törende  ‘Sulak Alanlarımız ve Biyolojik Çeşitliliğimiz’ isimli resim karışmasında kazananlara ödül takdim edildi. Başkan Yüce ve protokol üyeleri, longozda ‘Yeşilbaş’ yaban ördeklerini doğaya saldı.

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