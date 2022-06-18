PATİSEV Bursa sokak canlarına ömrü feda ediyor

Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği Yönetimi, sokak canları için bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Dernek kurulduğu günden itibaren; doğayı ve onun bir parçası olan hayvanları koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar kurulması ve işletilmesi, doğal yaşam ortamlarının artırılması, toplumu hayvan hakları ihlalleri ve hayvanların hakları konusunda bilgilendirmek ve bu hayvanların haklarını korumak için mesai kavramı olmaksızın çalışıyor.

30 Haziran Perşembe akşamı Sendeyim Restorantta dernek üyesi de olan Kübra Lana ve Levent Uçar‘ın sahne alacağı etkinlik için Başkan Sonay İleri, Başkan Yardımcıları Nurten Baş ve Beyza Gurbetçi, Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yıldızhan hazırlıkları tamamlamaya çalışıyor. PATİSEV Derneği Başkanı Sonay İleri; “2 yıla yakın pandemi sürecinde yaşadıklarımızdan insanlık adına güzel örnekler çıkardık.

Derneğimizin bünyesinde Akçalar Fadıllı’da Pati-Sev Bahçesi, Balabancık’ta da Orman Bahçesi olmak üzere sabitte 500 köpek ve kedinin sağlık gereksinimleri ve bakımlarını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Düzenleyeceğimiz gecede bilet fiyatları 100 lira olup, biletlere Nurten Baş arkadaşımızın 05326678094 numaralı hattından ulaşabilirsiniz. Bursalıların sokak canları için tertiplediğimiz bu gecede bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz.” dedi

Siyasetçi kimliği, siyasi partilerin Genel Merkezleri’ne olan yakınlığı, milletvekilleri ve belediye başkanlarına hazırladığı mali analiz raporlar olmak üzere yerel konulara olan hakimiyeti ile göz dolduran, sosyal sorumluluk projelerinin gizli kahramanı, Bursalı lösemili ve SMA’lı bebeklerin ağabeysi Mali Müşavir Tugay Yıldızhan sokak canları için yapılacak olan etkinlik için iddialı konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yıldızhan; “İnsani duygularımızın ön planda olduğu bu kampanya için 20 gündür ince bir hazırlık içindeyiz. Bursa’da Doğa ve Hayvan odaklı 6 dernek ve toplamda da 12 bin civarı hayvan sever sokak canları için yarışıyor. Çevre bilincinin giderek azaldığı günümüzde sokak canlarını bir avuç insanın yaşatması beklenemez. Sokak canlarını beslemek artık külfetli bir sorumluluk halini aldı.

Çok değil birkaç ay önce mama torbası 40-50 lira iken bugün bu rakam 180 lirayı aştı. Sokak canlarının veteriner bakımları başta olmak üzere sağlıklı beslenebilmeleri işinin sadece tek taraflı olarak belediyelere yüklenmesini de doğru bulmuyorum. Devlette bu sorumluluğa ortak olmalıdır.” dedi.