Özel eğitimde toplumsal farkındalık kursları

Millî Eğitim Bakanlığınca kamu personeli başta olmak üzere 18 yaşını dolduran tüm bireyler için Kasım ayı itibarıyla ülke genelinde açılan 109 kursta 3 bini aşkın katılımcıya "Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma Kursu" verildi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel başta olmak üzere 18 yaşını dolduran tüm bireyler için "Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma Kursu" hazırlanarak e-Yaygın sistemine tanımlandı.

Bu kapsamda Kasım ayı itibarıyla ülke genelinde açılan 109 kursla 3 bin 29 personele "Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma Kursu" verildi. Söz konusu kurs faaliyetlerine valiliklerce devam edildiği belirtilirken, okul servis araç sürücüleri ile rehber personele yönelik özel eğitim kurslarının da düzenlediği kaydedildi.

Kasım ayı itibarıyla ülke genelinde açılan 402 kursta 13 bin 245 personele "Okul Servis Araç Sürücüleri ile Rehber Personele Yönelik Özel Eğitim Bilgilendirme Kurs Programı" verildi.

Toplumun tüm kesimlerine yönelik planlanan söz konusu kurslarla özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okul ve sınıflarına taşınması hizmetinde görev alan rehber personel ile servis şoförlerinin hizmet sırasında ortaya çıkması muhtemel sorunları öngörmeleri, bu sorunların çözümüne yönelik tedbirler alabilmeleri ve böylece özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin daha güvenli taşıma hizmeti alabilmeleri amaçlanıyor.