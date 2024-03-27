Orhaneli’lerden Başkan Dündar’a büyük destek

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, yüzlerce Orhaneli Çivili Köyü’nden vatandaşla iftarda buluştu.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesinde yaşayan Orhaneli Çivili Köyü sakinleri Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki Orhaneli Çivili Kültür Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’nde iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Çivili Köylü vatandaşlar katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı iftar yemeğinde Başkan Dündar, sevgi gösterileriyle karşılandı. Yemek kazanlarının başına geçen Dündar, iftara gelenlere yemek dağıtımı yaptı. Coşkulu kalabalıkla iftarını açan Dündar, Çivili Köylü vatandaşlardan destek sözü aldı.

Orhaneli Çivili Köylü vatandaşlarla iftarda buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi ilçemizde 15 yıldır görev yapıyoruz. Bu süre zarfında ilçemize güzel eserler kazandırdık. İlçemizin her mahalle ve sokağına hizmet götürdük. İnşallah vatandaşlarımızın destekleriyle önümüzdeki dönemde de hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu akşam burada görüyorum ki Çivili Köylü vatandaşlarımız bize desteğini verecek. Bu güzel iftar programını düzenleyen dernek başkanımıza ve Çivili Köyü sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da yaptığı konuşmada, “Bu zamana kadar en güzel hizmetleri AK Parti belediyeleri yaptı. Bundan sonra da bu kadrolar yapacaktır. Hizmetlerin devamı için değerli hemşerilerimizden destek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Dündar, iftar yemeğinin ardından tezahürat eşliğinde uğurlandı.