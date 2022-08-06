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NAVISTAR İstanbul'da
GÜNDEM 06.08.2022, 15:05
Tahıl Anlaşması kapsamında Türkiye üzerinden dağıtımlar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği duyuruya göre Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.
Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.
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parçalı az bulutlu
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