Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılına özel hazırlık

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mütareke’nin 100. yılı dolayısıyla geniş kapsamlı etkinlik programı hazırlandı. 100. Yıla özel ilk program, Barışın Yüzü Mudanya” kitabın tanıtımı ile birlikte dönemin gazeteleri ve Mütareke Müzesi arşivinin yer aldığı serginin açılışıyla yapıldı. Bu yıl ilk kez verilecek Ulusal Barış Yolu Ödülü’nün sahibi de belli oldu.BURSA (İGFA) - Türk Kurtuluş Savaşı'nın soğuk mührü olan 11 Ekim 1922 tarihinde imza altına alınan Mudanya Mütarekesi’nin 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin program, Mütareke Konferansı'nın başladığı tarih olan 3 Ekim’de kamuoyuna tanıtıldı:

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mütareke Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte 100. Yıla özel hazırlanan “Barışın Yüzü Mudanya” kitabın tanıtımı ile birlikte dönemin gazeteleri ve Mütareke Müzesi arşivinin yer aldığı serginin de açılışını gerçekleştirdi.

Etkinliğe “Barışın Yüzü Mudanya” kitabının Yayın Danışmanı Erol Mütercimler, kitabın editörü Doç. Dr. Mine Ersevinç, kitap yazarlarından Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa ve Raif Kaplanoğlu da katıldı.

100. yıldönümüne ilişkin özel programı açıklayan Başkan Türkyılmaz, Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da her şey “Barış Aşkına” diyerek, Mudanya’dan ikinci yüzyıl için barış çağrısı yaptıklarını kaydetti. Uludağ Üniversitesi’nden ve Türkiye'nin pek çok yerinden değerli akademisyen ve yazarların katkı verdiği kitabın geleceğe miras olarak bırakılacağını ifade eden Türkyılmaz, kitapta dönemin gazetelerinin Türkçeleştirilmiş bir bölümü ile birlikte, Mütareke Müzesi arşivinin fotoğraflarının da yer aldığını kaydetti.

ULUSAL BARIŞ YOLU ÖDÜLÜ İNÖNÜ VAKFI BAŞKANI ÖZDEN TOKER’İN

Bu arada 100. yıl dolayısıyla kutlama programı öncesinde geçmiş dönem bakanlarından Murat Karayalçın'ın başkanlığında Danışma Kurulu kurulduğunu anımsatan Başkan Türkyılmaz, söz konusu kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda “Barış Yolu” olarak adlandırılan ulusal ödüle, Mudanya Mütarekesi’nin diplomatik dehası ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker’i değer gördüğünü açıkladı.

Tanıtım etkinliğine katılan araştırmacı yazar Dr. Erol Mütercimler de, Mudanya Mütarekesi ile Cumhuriyet'e giden yola ilişkin tarihsel süreci özetledi.

ETKİNLİKLERDE NELER VAR?

Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Mudanya Belediyesi'nce düzenlenen Mütareke Etkinlikleri kapsamında; 8 Ekim Cumartesi günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de “Barışın Yüzü” isimli söyleşi ardından, 9 Ekim Pazar günü Mütareke Meydanı’nda saat 17.00'de Mudanya İlçe Bandosu Konseri, Karagöz Halk Dansları Topluluğu gösterisi ile Fitdans gösterisi ve Türk Hava Kuvvetleri Bandosu, Cazın Kartalları Orkestrası, Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu konserler düzenlenecek.

10 Ekim Pazartesi günü Mütareke Meydanı'nda 'Mavi Gri' grubunu ağırlayacak Mudanya, 11 Ekim Salı günü ise Atatürkçü Düşünce Derneği'nin katkılarıyla “100. Yılında Mudanya Mütarekesi” söyleşisi yapılacak. Aynı gün saat 17.30’da SOLOTÜRK de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İnönü Vakfı destekleriyle hazırlanan “Tarih yapan İnönü Sergisi”nin açılışı ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı saat 19.00’da Mütareke Meydanı’nda okurlarıyla buluşacak. Barış Yolu Ödülü’nün takdimi ardından 100. yıl etkinlikleri saat 20.30’da Edip Akbayram ve Türkü Akbayram konseri ile sona erecek.