MSB: Mardin hudut hattında 6 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, terör ve teröriste hiç bir yerde geçit verilmediğinin altını çizdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1557627027229999105