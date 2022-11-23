Milli Muharip Uçak son montaj hattında

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak ile ilgili son yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdiğini belirten Demir, "Böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız. Hep söylüyoruz. Bu iş gönül işi! Yüreğimizi ve aklımızı birleştirip bu Kızıl Elma yolculuğunda başarıya ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdogan liderliğinde Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1595383492736598019