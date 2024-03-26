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Milli AESA Burun radarı ilk uçuşunu yaptı

ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen AESA Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR Platformu ile tamamladı

GÜNDEM 26.03.2024, 14:53
Milli AESA Burun radarı ilk uçuşunu yaptı

ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen AESA Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR Platformu ile tamamladı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye dünyanın en ileri aviyonik teknolojilerinden biri olan AESA radar teknolojisini kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Görgün, "ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak; onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor. AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA’lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek. Bu üst düzey radar teknolojisi için gece gündüz demeden çalışan ASELSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

YÜZDE 100 MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ

Aselsan'dan yapılan açıklamaya göe, AESA Uçak Burun Radarının, ASELSAN’ın Ankara’daki teknoloji üssünde seri üretimine yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar, sıfır hata ile yüzde 100 milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, hava platformlarının Gök Vatan’daki gözü ve kulağı olacak. ASELSAN, kazandığı GaN (Galyum Nitrat) çip geliştirme ve üretim teknolojisi ile birlikte dünyanın önde gelen radar firmaları ile teknoloji bakımından yarışabilir düzeye ulaştı. AESA teknolojileri, zamanla ASELSAN’da radar, elektronik harp ve haberleşme alanlarında geliştirilen tüm sistemlerde kullanılmaya başlandı.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1772545463868104726

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