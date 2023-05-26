Memduh Büyükkılıç'tan Pınarbaşı'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’nu ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a yapacağı ziyaret öncesi Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’nu ziyaret etti.

Pınarbaşı Belediyesi’nde personellerin yanı sıra vatandaşlar ve muhtarlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı’da yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile birlikte değerlendirmelerde bulundu

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçenin yanında olduklarını belirten Büyükkılıç, “Kahramanmaraş’a yapacağımız ziyaretler öncesinde Pınarbaşı Belediyemizi ziyaret ederek Menduh Başkan ile bir araya geldik. Ziyaretimiz esnasında belediyede bulunan vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla da hasbihal ettik” diye konuştu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Uzunluoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a tüm ilçelere olduğu gibi Pınarbaşı ilçesine yaptığı yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.