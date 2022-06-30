Memduh Büyükkılıç'tan gazi askere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören P. Söz. Er İsmet Eraslan’ı ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu ile birlikte Kayseri Şehir Hastanesi’ne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavisi süren Gazi İsmet Eraslan’ı ziyaret etti.

4 yıl önce Hakkâri Şemdinli’de yüreğindeki “Vatan, Bayrak ve Millet” aşkıyla gazi olan kahraman Mehmetçik P. Söz. Er İsmet Eraslan’ı tedavi gördüğü Şehir Hastanesi’nde ziyaret eden Büyükkılıç, 28 yaşındaki gazi Eraslan’a ve ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Hastane yetkilileri tarafından tedavi ile ilgili bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, gazi Eraslan’ın annesi Özlem Eraslan ile de sohbet ederek, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını, istek ve taleplerini sordu. Gazi annesi Eraslan, “Siz bizim manevi olarak yanımızda olun yeter. 4 yılda çok hastanede yattık, hiç kimseden bir gün daha incinmedik. Herkes hakkını helal etsin, siz de hakkınızı helal edin. Devletimiz hiçbir şekilde eksik bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız da takip ediyor, çok şükür hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.

Büyükkılıç da “Asıl onun ağzı, dili, gönlü olarak siz hakkınızı helal edin. Biz sizlerden helallik diliyoruz, bizim sizlerin duasına ihtiyacımız var” diyerek, gazi annesi Özlem Eraslan’dan helallik istedi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek, aileleri ile görüşüp, “Allah şifa versin, geçmiş olsun” dedi.