MASKİ’den İmrenler Mahallesi’ne Ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Demirci ilçesine bağlı İmrenler Mahallesini ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Demirci ilçesine bağlı İmrenler Mahallesine ziyarette bulundu. Ziyarette Daire Başkanı Çakır’a Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir eşlik etti. Mahalle muhtarı Saadettin Akgül ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

Ziyaretlerinden dolayı Daire Başkanı Serpil Çakır’a teşekkürlerini sunan İmrenler Mahalle Muhtarı Saadettin Akgül, “İmrenler sakinleri olarak Cengiz Başkanımızı çok seviyoruz. Mahallemize yapılan altyapı, üstyapı yatırımları ile sayamadığım daha birçok hizmet için teşekkür ediyorum” diye konuştu.