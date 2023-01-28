Son Dakika

MASKİ'den mahallere özel altyapı projesi

GÜNDEM 28.01.2023, 12:34
MASKİ'den mahallere özel altyapı projesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy ve Yeniköy mahallelerinin altyapılarını 101 Mahalle Projesi ile yeniledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy ve Yeniköy Mahallelerinde daha sağlıklı bir çevre için bin 600 metrelik ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme işi gerçekleştirildi.

101 Mahalle Projesi ile modern kanalizasyon ana şebeke hatlarına kavuşan mahallelerin atıksuları da yeni hatla artık Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisine taşınarak arıtılacak. Bu noktada son düzenlemeleri yapan MASKİ, kurduğu hat içi kanalizasyon terfi istasyonunun elektrik işlerini tamamlayarak imalatlarını noktalayacak. Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yanıker ile Örnekköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez de yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 19 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 20 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 21 31
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 22
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 18 21
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6