MASKİ'den mahallere özel altyapı projesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy ve Yeniköy mahallelerinin altyapılarını 101 Mahalle Projesi ile yeniledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy ve Yeniköy Mahallelerinde daha sağlıklı bir çevre için bin 600 metrelik ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme işi gerçekleştirildi.

101 Mahalle Projesi ile modern kanalizasyon ana şebeke hatlarına kavuşan mahallelerin atıksuları da yeni hatla artık Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisine taşınarak arıtılacak. Bu noktada son düzenlemeleri yapan MASKİ, kurduğu hat içi kanalizasyon terfi istasyonunun elektrik işlerini tamamlayarak imalatlarını noktalayacak. Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yanıker ile Örnekköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez de yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.