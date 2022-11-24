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Manisa'da 72 bin 700 zeytin fidanı dağıtılacak

GÜNDEM 24.11.2022, 12:13
Manisa'da 72 bin 700 zeytin fidanı dağıtılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde dağıtacağı 72 bin 700 zeytin fidanı dağıtımına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın gelişmesi, üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi amacıyla yürüttüğü sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde dağıtacağı 72 bin 700 fidanın dağıtımına başladı. Kula ilçesinde yapılan ilk dağıtım törenin ardından Köprübaşı ilçesindeki üreticilere de zeytin fidanları teslim edildi.

Törene Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Köprübaşı Belediye Başkanvekili Recep Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı İsa Taşer, MHP İlçe Başkanı Hamza Aydın, Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Dal, Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin ve üreticiler katıldı.

YIL SONUNA KADAR 150 BİN FİDAN

Köprübaşı ilçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu destekler ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Daire Başkanı Usta, il genelinde tohum desteği, zeytin üreticileri için zeytin kasası dağıtımı, üzüm üreticileri için üzüm sepeti dağıtımı, hububat üreticileri için gübre ve tohum desteğinin yapıldığını hatırlatarak, 2022 yılı için ayrılan 70 milyon liralık bütçenin kullanıldıklarını ve yeni yatırımların devam edeceğini söyledi. Usta, 2022 yılı bitmeden 72 bin 700 zeytin fidanını üreticilerle buluşturacaklarını belirterek, fidanların dağıtımının devam edeceğini söyledi.

Usta, zeytin fidanlarının dağıtımının ardından ceviz, badem, incir, Trabzon Hurması, ayva, kestane ve aronya fidanları olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 150.000 fidan dağıtımı gerçekleştireceklerini ifade etti. 2023 yılı itibariyle damızlık koç dağıtımının yapılacağını da sözlerine ekleyen Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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