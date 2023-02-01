Son Dakika

Malatya MASKİ enerjisinin yüzde 30'unu GES'ten karşılayacak

GÜNDEM 01.02.2023, 11:46
Malatya MASKİ enerjisinin yüzde 30'unu GES'ten karşılayacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek adına Güneş Enerji Santrali (GES) çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malayta'nın Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve birinci etap çalışmaları tamamlanan GES tesislerinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilgililerden bilgiler aldı.  

Toplamda 10 MW (1 MW = 1.7 milyon KWh) gücündeki tesisin ilk etap çalışmaları tamamlandı. İkinci etap çalışmalarıyla birlikte tesisin tam kapasite çalışmasıyla 17 milyon KWh elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

GES tesisiyle ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla beraber yaklaşık 122 dönümde 6 Megawatt (MW), 1 MW’lık çatı enerjisi, 2 MW’lık HES ile toplamda 10 MW’lıkenerjiyi Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda hayata geçireceğiz. Güneş enerji santralimiz MASKİ’nin yüzde 30’luk enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Yine Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla güneşi verimli olan Arapgir ilçemizde de 400 dönüme yakın yerin tahsisini aldık. Arapgir’de de çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki yıllar içerisinde Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ’nin enerjiyle ilgili bir problemi olmayacak. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kendi ihtiyaçlarını karşılaması için yapılan GES’te incelemeler yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "GES tesisimizin bulunduğu alan 122 dönümlük bir alan ve bu alanda yaklaşık 10 MW’lık enerji üretimi gerçekleştirilecek. Şu anda 6 MW’lık sistemin hazır olduğunu kalan 4 MW’lık kısmında en kısa sürede tamamlanarak, 10 MW’lık enerji gücünün MASKİ’nin elektrik ihtiyacının yüzde 30’dan fazlasını karşılaması planlanmaktadır. GES santralimiz önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlanacak.
Diğer taraftan da Arapgir’de ihdas edilen 400 dönümlük bir alan içerisinde 20-30 MW’lık enerji temin edilince, MASKİ’nin ihtiyaç duyduğu enerji miktarının da tamamının finansmanı sağlanmış olacaktır. Yapılan çalışmalardan dolayıbütün çalışanları tebrik ediyorum. Yatırımlarımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6