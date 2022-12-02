Malatya Darende'de yaşanan kazada şehit oldu

Malatya Darende'de trafik kontrol noktasındaki görevine otomobille giden komiser yardımcısı Ramazan Tülek'e yolcu otobüsü çarptı. Tülek, olay yerinde şehit olurken, oğlu ise yaralandı. Tülek'in vefat haberi sonrasında İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Malatya-Kayseri kara yolunda oluşturulan yol kontrol noktasındaki görevine giden Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ramazan Tülek yönetimindeki otomobilin otobüsün çarpması sonucu yaşanan kazada komiser yardımcısı olay yerinde yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis için yayımladığı taziye mesajında, "Malatya'nın Darende ilçesinde yaşanan elîm trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Yardımcımız Ramazan Tülek'e Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; mekanı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı da, 1 Aralık'ta şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek için taziye mesajı yayımladı.

Görevi başında elim bir trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek’in naaşı Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Mersin’e uğurlandı.

https://twitter.com/selahattingrkn/status/1598587892892409858