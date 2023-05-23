Malatya'dan emeklilere zam sinyali!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz." dedi.

https://youtu.be/-xrJyuV7ykw

"EKİM -KASIM GİBİ KALICI KONUTLARIN TESLİME BAŞLIYORUZ"

Malatya'da 70 bini deprem konutu olmak üzere toplam 95 bin afet konutu inşa edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin olmadık iftiralar attığı Hatay Defne hastanemizi 3 ay sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladı. Şimdi hedef 319 bini 1 yıl içerisinde olmak üzere 650 bin konut inşa etmektir. Ekim -Kasım gibi kalıcı konutların teslime başlıyoruz. Deprem sonrasında ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı" dedi.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bundan bir şey olmaz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 Seçim 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor" yorumunda bulundu.