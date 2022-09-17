Kütahya Belediyesi'nden mezarlıklara özel ilgi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın talimatıyla başlatılan ve 2022 yılı projelerinde yer alan mezarlıkların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ahi Evran Mezarlığı’ndaki tadilatta sona gelindi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın talimatıyla başlatılan ve 2022 yılı projelerinde yer alan mezarlıkların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ahi Evran Mezarlığı’ndaki tadilatta sona gelindi.

Yıl içerisinde bakım ve onarım çalışmaları yapılan altı mezarlık sonrası, Ahi Evran Mezarlığı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık yetkililerden bilgi aldı. Mezarlık çevresindeki ve içindeki duvar, yollar ve çevre düzenlemesinin on beş gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.



Mezarlık bakım, onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Özellikle atalarımıza saygının bir göstergesi olarak, bu hizmetimizi çok önemsiyoruz, herkes yol yapar, park yapar, bahçe yapar ama rahmetlilerin bizden beklentisini unutursak o şehirde huzur olmaz” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sözlerinin sonunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Başkan Işık’a MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy da eşlik etti.