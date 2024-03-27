Kocaeli'de Büyükşehir encümeni son kez toplandı

31 Mart Mahalli Seçimleri öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde son Encümen Toplantısı gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli seçimler öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde son Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen üyelerine teşekkür eden Genel Sekreter Gündoğdu, "5 yıl boyunca Kocaeli’miz ve kent sakinlerimiz için önemli kararlar aldık. Kocaeli’ne daha nice güzel hizmetler yapmak istiyoruz” dedi. 13 adet markete idari para cezası uygulanmasının ele alındığı encümende ilçelerde yapılacak projelerle ilgili kamulaştırma talepleri de görüşüldü.