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Keşan Belediye Başkanı Özcan: “Hoş tablo devralmadık”

31 Mart Yerel Seçimleri ile 4 kez Keşan Belediye Başkanı seçilen Keşan Belediye Başkanı Op Dr  Mehmet Özcan, Keşan’daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu

GÜNDEM 20.04.2024, 13:45
Keşan Belediye Başkanı Özcan: “Hoş tablo devralmadık”

31 Mart Yerel Seçimleri ile 4. kez Keşan Belediye Başkanı seçilen Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan’daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - "Vatandaşın gözü kulağı sizlersiniz. Yanlışlarımızda eleştirileriniz, doğrularımızda da takdirleriniz ile vatandaşın bilgilendirilmesi adına çok önemlisiniz.” diyerek basın mensuplarını selamlayan Özcan,“3 Nisan itibariyle görevi devraldık, akabinde de 10 günlük Ramazan Bayramı sürecine girdik. Geçtiğimiz Pazartesi günü de tam zamanlı olarak çalışamaya başladık.”dedi.

“HOŞ BİR TABLO DEVRALMADIK”

Konuşmasına, “Hoş bir tablo devralmadık.” diyerek devam eden Mehmet Özcan, şunları söyledi: “Sızlanma dönemi olsun istemiyorum. Gerçekten sistemi bozulmuş, ekonomisi dağıtılmış bir belediye devraldığımızı sizlere söylemek isterim.Ama bunları 6-8 ay içerisinde toplayabiliriz kanaatindeyim.”

“ÇALIŞIR VAZİYETE GETİRME İŞLEMLERİNİSON HIZLA HAYATA GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Keşan Belediyesi’nin geldiği nokta hakkında değerlendirme yapan Özcan, daha sonra 5 yıl boyunca atıl vaziyette bırakılan Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili son gelişmeleri anlatarak, şunları kaydetti: “Yayla’dakiArıtma Tesisi ile ilgili müthiş bir can sıkıntım var. Teknik kişilerle tesisteki incelemelerimizi sürdürüyoruz. Dün akşamüzeri gelen rapora göre; Eylül sonundan önce çalışır vaziyete getiremeyeceğimize dair beyanları var. Muhtemelen 20 ya da 50 milyona kadar revizyon maliyetinden bahsettiler. Şuanda ne çıkacak bilmiyoruz. Seçim sürecinde tesisi bu halde gördüğümde ‘Bu vatan hainliğidir’ diye bir cümlem oldu. Değildir de nedir bu? Bu tesisin bakımları var, bilmiyorsanız bilen kişilere sorun. Kimin hakkıdır bu Keşan Belediyesi’ne zarar vermenin, oradaki tatile gelmiş olan insanlara kötü şartlarda tatil yapmasına sebep olmak? Maalesef bu yaz sezonunda böyle bir sıkıntımız olacak. Bunu vatandaşlarımızla paylaşıp, en az ne kadar huzursuz olurlar diyerek atlatmaya gayret edeceğiz. Bu sırada da tamiratlarını ve çalışır vaziyete getirme işlemlerini son hızla hayata getirmeye çalışacağız. Teknik kişiler burada raporlamaya devam ediyorlar.”

“MAKAM ARACI GİBİ ŞAHSINA, EVİNE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN ARAÇLARI İPTAL ETTİK”

Keşan Belediyesi’nin 162 milyon 562 bin lira alacak ve 483 milyon lira boru olduğunu ve yeni borçların da tespit edildiğini sözlerine ekleyen Özcan, içinde bulunulan durumun toplanacağına işaret ederek, şöyle konuştu: “Tasarruf tedbirlerini gün itibariyle uygulamaya başladık. Şahsi kullanılan araçları geri aldık. Makam aracı gibi şahsına, evine tahsis edilmiş olan araçları iptal ettik. Kamu kuruluşlarında bütçeler, Kasım ayında yapılır. 1 Ocak itibariyle de yürürlüğe girer. O zamanlar başkanlık temsil ağırlama giderlerine bir kalem konulmuş. 3 ayda 13 milyon kadar bir kısmı seçim üzeri harcanmış. Bunu vatandaşın takdirine sunuyorum. Ayrıntılar da astığımız gibidir. Göreve başladık. Önce toparlanacağız, sonra da yatırımlara devam edeceğiz. Bize kolay gelsin, Keşan’a da hayırlı olsun.”

“BAŞKANLIK MAKAMININ BİLE ŞAHSİ OLARAK, EVİNE KULLANILAN ARAÇLAR VARMIŞ”

Sonrasında gazetecilerin sorularına yanıt veren Başkan Mehmet Özcan, tahsis edilen araçlarla ilgili gelen soruyu yanıtladı. Bu araçların şahıs için dahi kullanılmış olduğunu söyleyen Özcan, şöyle devam etti:“Başkanlık makamının bile şahsi olarak, evine kullanılan araçlar varmış. Ben hiçbir zaman çoluk çocuğumu makam aracıyla gezdirmedim. O koç başlarına çarpan bir araç vardı. O da kendisine tahsisliymiş. Şimdi o yok ortalıkta. O araçlar işle ilgili olarak kullanılır, akşam yine otoparkta olur. Ayrıca, ışıklandırmalarla ilgili bazı yerlerde tasarrufa gideceğiz. Kapalı Spor Salonu’nun ışıklarını sabaha kadar yaktırmayacağım. Stat ışıklarını 23.00’te kapatacağız. Tehlike arz eden yerleri açık tutacağız ama gereksiz yere yananları da keseceğiz.”

“SORUNLARA VAKIFIZ”

Gazetecilerin bugün Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Saros Körfezi Alan Yönetimi Toplantısı hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Mehmet Özcan, şunları söyledi: “Alan başkanlığının statüsünü şimdilik tam olarak bilmiyorum.  Her gelen Valimiz, Saros ile ilgili toplantı yapar ve gider. Bu sorunlar bölgenin sorunları. Belediyeyi ilgilendirenler var, merkezi hükümeti ilgilendirenler var. Özellikle de kıyılar. Buradaki sorunlara vakıfız. Pansiyon kiralamadan, bölgedeki altyapı eksiklikleri gibi problemler var. Birçok yerde arıtma yok. Sahil kiralamaları var. Kıyı kullanım kanunu var. Direkt devleti ilgilendiriyor. Bir tarafta o kanuna göre, kumsallar vatandaşındır deniliyor, diğer taraftan kiralanıyor. Erikli’de mülkiyet sorunu davası devam ediyor. Asayiş olayı başlı başına bir konu. Bunları konuşacağız ama nasıl bir yetkilendirme olur, tümüyle merkezi bir hükümete mi bağlanır, bu gibi konuları konuşacağız. Uzun bir toplantı olacağını sanıyorum.”

“DAVAYA GİDECEK YERLER VAR”

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın Keşan Belediyesi’nin borçlarıyla ilgili olarak yargı yolunun açık olduğu değerlendirmesi hakkında gelen soruya cevap veren Özcan, “Bu bir gerçek. Resmi borçlanma yapılmış ama ortada bir şey yok. Ben 160 bin liralık leblebinin hesabını nasıl yapacağım? Mali müfettişe incelettiriyoruz. Raporunu çıkarıyoruz. Davaya gidecek yerler var. Özellikle DSİ’nin yetki verdiği, imzaları aynı kişinin olsa da imza sirkülerine uymayan, yırtılıp atılan, sözleşmenin yerine yeni yapılan birtakım şeyler var. Bu hukuksal bir konu. Elimizde ciddi veriler var, üzerine gideceğim.”diye konuştu.

“ERİKLİ VE YAYLA SAHİLİ’NDE MUTLAKA HAZIR BİR İTFAİYE ARACI OLMASI GEREKİR”

Basın mensuplarının sorduğu bir başka konu da yaz sezonunda Erikli’de yangın ihtimaline karşı itfaiye noktasının olup olmayacağı soruldu.

Acil durumlara karşı tedbirin mutlaka olacağını söyleyen Mehmet Özcan, “Erikli ve Yayla Sahili’nde mutlaka hazır bir itfaiye aracı olması gerekir. Yazın anız yangınları ne zaman ve nerede çıkacağı belli olmuyor. Bu sadece belediyeyi değil; tüm kurumları ilgilendiriyor.” dedi.

“KALDIRACAĞIM”

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlandırılan belediye noktasının merkezden uzakta ve daha çok ihtiyaç duyulan bir başka noktaya kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruyu da, cevap veren Özcan, “Benim vaatlerim arasında. Onu kaldıracağım.” şeklinde konuştu.

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