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Nijerya'nın askeri gemi kabloları Türkiye'den

Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen, 2 adet 76 metrelik OPV’de (Açık Deniz Karakol Gemisi) kullanılan tüm elektrik kablolarında, Başoğlu Kablo A Ş Askeri Gemi Kabloları tercih edildi

GÜNDEM 03.05.2024, 12:30
Nijerya'nın askeri gemi kabloları Türkiye'den

Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen, 2 adet 76 metrelik OPV’de (Açık Deniz Karakol Gemisi) kullanılan tüm elektrik kablolarında, Başoğlu Kablo A.Ş. Askeri Gemi Kabloları tercih edildi.İSTANBUL (İGFA) - DEARSAN Gemi İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından icra edilen ve Nijerya First Lady`si Remi Tinubu, Nijerya Savunma Bakanı Dr. Bello Muhammed Matawalle ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Emmanuel Ogalla`nın katılımıyla gerçekleşen törende, OPV 76 gemileri üstün donanımı ve güçlü özellikleriyle beğeni toplarken, en son teknolojik entegrasyonların yapıldığı ve üstün güvenlik seviyelerinde komponentlerin kullanıldığı izlendi.

Sınıfının en iyisi olan OPV 76’da kullanılan tüm elektrik kablolarında ise en güvenilir ve en kaliteli kablo üreticisi markaları arasında gösterilen Başoğlu Kablo tercih edildi. Başoğlu Kablo’nun global pazar da dahil olmak üzere gururla sunduğu "Gemi Kabloları", mükemmel kalite ve güvenilirliği ile öne çıkan göz alıcı bir ürünü olup, Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için özel olarak tasarlanan 76 metrelik Açık Deniz Karakol Gemilerinin elektrik tesisatında yer alarak iddiasını en üst düzeyde bir kez daha kanıtlamış oldu. Üstün performansı ile dikkat çeken Başoğlu Kablo A.Ş. markasının Askeri Gemi Kabloları, bu özel gemilerde tercih edilen güvenilir ve en dayanıklı seçenektir. Bu özel gemi kabloları, gemi endüstrisinde uzun yıllardır güvenilirliğini kanıtladı.

Nijerya Deniz Kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırarak denizde keşif, gözetleme, özel kuvvetler görevleri, kara kuvvetleri için deniz ateş desteği, arama ve kurtarma, korsanlıkla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, ve afet yardım görevleri gibi operasyonları mümkün kılacak gemide kullanılan ve Başoğlu Kablo kalitesi ile sunulan kablolar, denizde güvenliği sağlamak için kritik bir rol oynayan Nijerya Projesi gibi tamamlanmış birçok önemli geminin de yaşam enerjisini taşıyor.

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