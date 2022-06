Kazım Yücel'den Kocasinan mesaisi

İyi Partili Kazım Yücel Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Karpuzatan mevkiinde bulunan saman ve hayvan pazarını ziyaret etti. Saman fiyatlarından hayvan besleyenler ve saman nakliyesi yapan vatandaşlar şikâyetlerini Kazım Yücel’e anlattılar. Nakliyenin artan akaryakıt fiyatlarından kaynaklı çok yükseldiğini dile getiren saman satıcıları fiyatların artışından kendilerinin de memnun olmadıklarını nakliye fiyatlarının çok yüksek olduğunu bu nedenle saman fiyatlarında da fiyatların çok yüksek olduğunu dile getirdiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İyi Partili Kazım Yücel, sabahın erken saatinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Karpuzatan mevkiine geldiklerini hatırlatırken, "Şehir dışından erken saatte satış yapmak için gelen saman satıcısı birçok arkadaşla sohbet ettik çay içtik. Onlarda oturdu bizde onlarla oturduk. 500 ile 700 TL arasında satılan samanın bu gün 2.100 ile 2.300 TL civarında olduğunu ifade ettiler. Sebebi nedir diye sorduğumuzda mazotun artışıyla ilgili olduğunu samanın yerinde de bir takım makinalarda da akaryakıt harcandığını ve bundan kaynaklı maliyetlerin çok artığından dert yandılar. Maliyetlerin çok fazla artmasında alıcıda satıcıda çok dertli. Besicilerimiz artan bu maliyetler karşısında '2 bin liranın üzerindeki samanı alacak güçte değiliz her gün inek kestiriyoruz'. Hatta bir vatandaşımız artık besicilik yapmaktan vaz geçtim tavuk besliyorum diyor. Yem fiyatlarına yetişemiyoruz' dedi" açıklamasını yaptı.

Kazım Yücel yapmış olduğu açıklama da “Saman pazarına gelerek gerçeği yerin de görmek istedik. Gördüğümüz gerçekte besici vatandaşlarımızın anlattıklarının aynısı. Her ne sebeple olursa olsun artan maliyetler nedeniyle hayvancılık da çok ciddi bir tehlike var. Saman fiyatları çok yükseldi, karkas et fiyatları aşağıda, garip bir durum var. Bizler et fiyatı yükselsin demiyoruz biz mazot fiyatı düşsün artan maliyetler düşsün besicilerimiz hayvanlarına saman yem alabilsinler diyoruz. Yoksa ülkemizde hayvancılık bitme noktasına doğru gitmektedir.” ifadelerine yer verdi.