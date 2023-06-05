Kayseri Talas'ta kentsel dönüşüm sürüyor

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Kayseri Talas Belediyesi, hak sahibi vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplam 3 etaptan oluşan kentsel dönüşüm projesinin 2. etabında yer alan Harman Mahallesi Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba Sitesi sakinleri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda, imardan sorumlu başkan yardımcısı Etem Mezgitli başkanlığında gerçekleşen toplantıya, hane sahiplerinin yanı sıra Harman Mahallesi Muhtarı Rafet Livana da katıldı.

Devam eden proje ile ilgili hak sahiplerine bilgilerin aktarıldığı toplantıda, vatandaşlardan gelen sorulara da cevap verildi.

Uzlaşma için müracaat etmek isteyen hak sahipleri 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren Talas Belediyesi merkez binada yer alan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurabilecekler.