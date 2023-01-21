Kayseri muhtarlarına 'İnsan Hakları' paneli

Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu muhtarlarına “İnsan Hakları Eğitim ve Bilinçlendirme” paneli düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen panelde İnsan Hakları Alt Komisyonu İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonu üyeleri Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Harika Süklün, Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı Fatma Özbey tarafından “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” tarihi süreçleriyle günümüze kadar süregelen evreler muhtarlara örnekleriyle anlatıldı.

İnsan hakları konusunda muhtarlarımızın karşılaşabileceği sorunların değinildiği toplantıda, insan hakları ve demokrasi kültüründen ayrılmama konusunda muhtarlarımıza büyük bir farkındalık oluşturuldu.

Kurul üyelerinin yaptıkları sunumun ardından toplantı, muhtarlarımızdan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.