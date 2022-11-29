Kayseri Kocasinan'a modern konteynır

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, yeraltı konteynerinin sayısını 64’e yükseltti. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve hijyenik bir ortam sunduklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Daha çevreci bir Kocasinan için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından son olarak Mimarsinan Mahallesi’ne yeraltı konteynerin yerleştirildiğini ve konteynerin sayısını toplam 64’e yükseldiğini belirtti.

Temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “‘Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdik. Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde yaptırımız çalışmalarla şu ana kadar toplam 64 yeraltı çöp konteynerinin montajını gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonrada çevreci konteynerin sayısını artırarak, vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalara konuşlandıracağız. Dünya kalitesinde hizmet verdiğimiz uygulamayla hemşehrilerime daha hijyenik ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Ayrıca konteynerler sayesinde çevre temizliğine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise yeraltı çöp konteyner uygulamasının güzel bir hizmet olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.