Kayseri Erciyes'te Ultra Sky Trail için geri sayım

Ülkemizin sembolü haline gelen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu bu yıl 1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Erciyes A.Ş, ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile Corendon Airlines isim sponsorluğunda ve Decathlon, Das3917 Otel, Megasaray Otel, Argeus Events, Zuber, Meysu destekleri ile bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, dünya yarış literatüründe adından bahsettirmeye devam ediyor. Tüm Dünyadan koşu camiasının gözlerini Erciyes’e çeviren dağ koşusu 1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde koşulacak. Atletler Erciyes Dağı'nın görkemli atmosferinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak.

Merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumu olan ITRA takviminde de yer alan Erciyes Dağ Maratonu ülkemizin en önemli koşu müsabakalarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de önemli atletlerin katılacağı yarışlar 2 gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 5 farklı etapta düzenlenecek.

Çok özel bir kategori olan Vertical Kilometer (VK) yarışı Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2.350 metre’den başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 360 metre irtifada finişe ulaşacak.

64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanıyor. 25K Trail Run ise 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor ve Hacılar Sarı Göl’e uzanıyor.12K’da ise yarışmacılar Hacılar Kapı ve Tekir Kapı arasında koşarak 12 kilometre boyunca ter döküyor.

Atletler, yarış takvimine ilk defa dâhil edilen 45 kilometre uzunluğundaki 45K etabında tarihe yolculuğa çıkacak. Bizans’ın mistik kentlerinden olan ve Erciyes’in eteğinde bulunan Gereme antik kentinden start alacak olan yarışmacılar tarih ve doğa içinde koşacak.

Bu yarışlarda atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek. Erciyes’teki muhteşem maratona Kayseri’den ve tüm Türkiye’den amatör, profesyonel ve kendini test etmek isteyen sporcular katılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes'i spor turizminde bir yıldız yapma hedefine her geçen gün daha fazla yaklaştıklarını açıklarken, "Dağda yapılabilecek futbol, bisiklet, motosiklet, atletizm gibi branşlarda yapılan kamplar ve uluslararası müsabakalar Erciyes’i dört mevsim yaşatıyor. Uluslararası Dağ Maratonu da 2016 yılından beri düzenli olarak yaptığımız ve kalitesini ispat etmiş bir Erciyes markası konumuna ulaştı. Çok sayıda ülkeden gelen atletler hem Erciyes’te yarış yapıyor hem de marka değerimizi global sahaya taşıyor” ifadelerini kullandı.