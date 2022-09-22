Kayseri'de jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocasinan'da hırsızlık yapan 2 kişiyi yakaladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Jandarma ekipleri, Kocasinan'ın Molu Mahallesi'ndeki bağ evinden M.D ve M.A adlı şahısların hırsızlık yaptığı istihbaratını aldı. 2 bakır leğen, 3 bakır kazan ve 1 siyah renkli yıldızlı anahtarını çaldığı ortaya çıkan ikili yapılan operasyonla ele geçirildi.

Şüphelilerin; daha önce de çeşitli suçlar işlediği tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan M.D ve M.A tutuklandı.