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KAYMEK'ten TEKNOFEST gençliğine destek

GÜNDEM 01.12.2022, 08:45
KAYMEK'ten TEKNOFEST gençliğine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda “Projen ile Gel” etkinliğine 64 genç katılımcı başvuru yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Teknoloji ile ilgilenen gençlere yönelik ‘Projen İle Gel’ uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi Kayseri mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), projesi olan 14-17 yaş aralığındaki çalışkan ve üretken gençlere önemli fırsatlar sunuyor.

Genç nüfusu ile büyük bir dinamizme sahip olan ülkede gençleri teknolojik çalışmalara teşvik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknofest gençliği olarak nitelediği gençlere birçok imkân tanırken, gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden birçok ödül alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin taleplerini ve ihtiyaçlarını, ülkemizin gereksinimlerini daima dikkate alıyor.

Gençlere yönelik eğitim desteklerinin yanı sıra pek çok konuda da gençlere yönelik etkinlikler düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çağın ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik projelerin sunulduğu “Projen ile Gel” isimli etkinlik düzenledi. 

Genç dostu belediyeciliğin öncüsü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlik, projesi olan 14-17 yaş aralığındaki çalışkan ve üretken gençlere çok özel fırsatlar sunuyor. 

64 GENÇ KATILIMCI BAŞVURDU

25 Kasım 2022 tarihinde başvuruları tamamlanan “Projen ile Gel” etkinliğine 64 genç katılımcı başvuru yaptı. Gençlerin projelerine destek olmak, fikirlerini, projelerini geliştirebilecekleri ortamı temin etmek, hem gençlerin hem de ülkenin yararına olabilecek projeleri geliştirerek hayata geçirmek için düzenlenen “Projen ile Gel”in mülakatları titizlikle yapılarak projeler bütün yönleriyle değerlendirildi.

Gençler, yazılım teknolojilerinden savunma sanayi teknolojilerine, otomasyon teknolojilerinden yapay zeka teknolojilerine, akıllı ulaşım sistemlerinden çevre ve ekolojik sistem teknolojilerine kadar birçok alanda proje sundu. 

HEM MALZEME DESTEĞİ HEM DE TEKNİK EĞİTİM DESTEĞİ

Yapılan inceleme ve mülakatlar neticesinde projesi kabul edilen gençlere Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla atölyelerde hem malzeme desteği hem de teknik eğitim desteği verecek. 

Robotik kodlamaya merakı olan gençlerin bu alanda ilerlemelerine destek sağlayacak olan KAYMEK, yenilikçi fikirler sunan teknofest gençliğiyle geleceği birlikte inşa edecek.

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