Kalın: PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını bekliyoruz

Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulundu.

Burada basına açıklamalarda bulunan Kalın, müzakerelerin süreceğini, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirvenin son tarih olmadığını vurguladı.

NATO Genel Sekreterliğinin ev sahipliğinde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusuyla ilgili sürece dair müzakereler yaptıklarını aktaran Kalın, başından beri Türkiye'nin endişelerinin ve beklentilerinin karşı taraflara açıkça ifade edildiğini hatırlattı.

Kalın, PKK/YPG, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve mevcudiyetlerinin sona erdirilmesine yönelik beklentilerin ifade edildiğini kaydederek, "Temel beklentimiz, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden bu terör örgütlerinin buradaki yapılanmasının, para toplama, adam devşirme, propaganda gibi faaliyetlerinin sona erdirilmesi" dedi.

Türkiye'ye dönük silah ambargosu ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik beklentilerin de iletildiğini ifada eden Kalın, "Madrid'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nin bizim için bir son tarih veya dönüm noktası olmadığını, bu müzakerelerin devam edeceğini de bugün ifade ettik" diye konuştu.