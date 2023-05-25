İzmit'in çevre projeleri ses getiriyor

İzmit Belediyesi, çevreye duyarlı projeleriyle Avrupa’da ses getirmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Avrupa Döngüsel Şehirler Bildirgesinin imzacı şehirlerinin çevreye duyarlı döngüsel bir ekonomi yaratmak için ürettiği proje ve çalışmalara odaklanan 2022 raporu yayımlanırken bildirgenin Türkiye’den ilk ve tek imzacısı İzmit Belediyesi de projeleriyle rapordaki yerini aldı

İzmit Belediyesi'nin 2021 yılından beri imzacısı olduğu ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi tarafından ilişkileri yürütülen Avrupa Döngüsel Şehirler Bildirgesi’nin imzacı şehirlerinin çevreye duyarlı döngüsel bir ekonomi yaratmak için ürettiği proje ve çalışmalarına odaklanan 2022 yılı raporu yayımlandı. Avrupa Döngüsel Şehirler Bildirgesi 2022 Raporunda 22 farklı ülkeden 40 imzacı yerel yönetimin çalışmaları raporda yer almaya başarırken İzmit Belediyesi de çalışmalarıyla raporda yer alabilen yönetimlerin arasında yerini aldı.

Raporda İzmit Belediyesi’nin çalışmalarına yer verilen sayfada İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 2020-2024 yılları arasında belirlemiş olduğu geri dönüşüm artış hedefleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilirken müdürlüğün hayata geçirmiş olduğu Çocuk Ödül Market Projesi, İzmit Çınar Atık Aplikasyonu ve kompostlama çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Ayrıca İzmit Belediyesine ayrılmış olan sayfada yerelde tarımsal alanda üretimi arttırmak için hayata geçirilen yerli buğday üretim ve dağıtım çalışmalarıyla birlikte belediyenin kendine ait alanlarda gerçekleştirmiş olduğu sebze ve meyve üretimine ve bu çalışmaların Çınar Halk Marketle entegre bir şekilde yürütülmekte olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE’DE İLK İMZACI OLMUŞTU

İzmit Belediyesi, Avrupa Döngüsel Şehirler Bildirgesinin, Türkiye’deki ilk ve tek imzacısı olarak döngüsel ekonominin uzun vadeli siyasi, toplumsal, çevresel ve finansal faydaları konusunda farkındalığın artmasını amaçlayan ve bu hedef doğrultusunda destekleyici bir siyasi çerçevenin geliştirilmesine katkıda bulunan güçlü, imzacı sayısı yetmiş bire ulaşan birleşik bir şehirler grubunun parçası olmuştu.