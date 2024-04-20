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İzmit Belediyesi şehitler anısına helva dağıttı
GÜNDEM 20.04.2024, 12:11
İzmit Belediyesi 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Cuma namazı çıkışında camilerde helva ikramında bulundu KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü anlamlı gün ve haftalarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Akmeşe Atatürk Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Yenicuma Camii, Fevziye Camii, Kuruçeşme Merkez Camii ve Alikahya Hayırsevenler Camii’nde Cuma namazı çıkışında helva dağıttı. Vatandaşlar ikramlar için İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletirken aziz şehitlerimizin anısına da dua etmeyi ihmal etmediler.
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