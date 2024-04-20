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İzmit Belediyesi istiridye mantarı üretiyor, halka ücretsiz dağıtıyor
İzmit Belediyesi, kendi mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor
GÜNDEM 20.04.2024, 11:00
İzmit Belediyesi, kendi mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye İzmit Belediyesi, hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren İzmit Belediyesi, mantarları halka ücretsiz olarak ulaştırıyor.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de İzmit’in diğer bölgelerinde dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek.
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