İzmir'den AB ile çizilen yol haritası açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile çalışmalarına başladığı İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kutlanan Otomobilsiz Kent Günü’nde basına tanıttı.İZMİR (İGFA) - Kenti sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı (EU Support to İzmir Sustainable Urban Mobility Plan-SUMP İzmir) kamuoyuna açıkladı.

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki Otomobilsiz Kent Günü’nde Swissotel Büyük Efes İzmir’de tanıtılan proje, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse ediliyor.

SUMP İzmir kısaltmasıyla bilinen destek projesi daha güvenli, temiz, erişilebilir, ucuz hareketlilikle kentteki yaşanabilirliğe ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

2 yılda tamamlanacak plan kentin daha güvenli, temiz ve erişilebilir olmasına, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ise daha kolay uluslararası kredi bulmasına ve kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşam kalitesini artırma ve iklim kriziyle mücadelede İzmir’de iki büyük başarıya imza attıklarını dile getirdi.

İzmir'in Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı konusunda Türkiye’de AB’den destek almayı başaran ilk kentlerden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Soyer, "İkinci olarak ise ortaya koyduğumuz vizyon ile şehrimize dünyanın ilk ve tek Cittaslow Metropolü unvanını kazandırdık. Bu plan dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan şehrimiz için yepyeni ve kalıcı bir ufuk tarif ediyor. Ulaşımı sorun olmaktan çıkarıp şehrin bütün alanlarını birbirine bağlayan çok yönlü ve bütüncül bir çözüm sunuyor. Biz İzmir’de ulaşım konu sunda dünyadaki değişimin öncülerinden biri olmak için çalışıyoruz. Biliyorum ki bu değişimi ortak akıldan aldığımız güçle beraber başaracağız. Bütün kalbimle inanıyorum ki, her alanda olduğu gibi ulaşımda da doğamızla uyumlu bir model mümkün. Başka bir dünya mümkün...” diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, geleneksel ulaşım planlamasından farkının odağında araçlar değil insanın ve çevreye saygının olması olduğunu kaydetti.

Toplantı SUMP İzmir Takım Lideri Prof. Dr. Ashraf Hamed’in projeyle ilgili teknik detayları anlattığı sunumla sürdü.