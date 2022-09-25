İstanbul Silivri'de liselilerin ürettiği elektrikli otomobile Japon imzası

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Sarten Ambalajın Silivrideki fabrikasını ve Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Silivri ilçesinde Bilişim Teknolojileri, Makine Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, İnşaat Teknolojileri, Matbaa Teknolojileri, Metal Teknolojileri ve Mobilya-İç Mekan Tasarım Teknolojileri alanlarında eğitim veren Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Sarten Ambalaj CEOsu Zeki Sarıbekir, şirket olarak eğitime ve öğrencilere büyük önem verdiklerini kaydetti.

Sartenin Japon ortaklı bir firma olduğuna değinen Sarıbekir, "Japon ortağımız ve Japonya ile ilişkilerimiz çok iyi bir noktada. Japon ortaklarımızla çok iyi bir sinerji yakaladık. Ortaklarımızla birlikte Sartenin büyümesi ve Türkiyeye daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkenin geleceği için eğitime verilen desteğin çok önemli olduğunu farkındayız. Öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alabilmesi için Silivrideki okulumuza 4 adet atölye ve kütüphane yaptırdık. Öğrencilerin okullarında aldıkları iyi eğitimle mezun olmaları biz sanayiciler için çok değerli. Ülkemizin geleceği için, daha fazla üretim için yatırımlar yaparken, buralarda çalışacak gençlerimize destek olmak adına sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Sarten olarak teknik eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü ülke olarak teknik liseler ile gelişeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS ERTUĞRUL FIRKATEYNİNİN HİKAYESİNİ ÖĞRENCİLERE ANLATTI

Sarten Silivri Fabrikasındaki üretim hatları ve Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölyeleri yakından inceleyen Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, okul müdürü ve yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyaretten ve okulda öğrencilere sağlanan şartlardan çok etkilendiğini dile getiren Kasahara Kenichi, öğrencilerle de sohbet etti.

Kasahara Kenichi, öğrencilere Türk-Japon ilişkilerinin çok uzun yıllara dayandığını belirterek, 1889 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolunda geçirdiği kaza sonucu batan, 54 subayın da içinde bulunduğu 526 mürettebattın şehit olduğu ve sadece 69 kişinin kurtarıldığı Ertuğrul Fırkateyninin hikayesini anlattı.

Okulda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zekeriya Artar ise Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ile yapılan görüşmede Japonyada bir kardeş okul talepleri olduğunu, bu konuda verilecek desteğin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından başlatılan proje okullar listesine de girdi.

Proje ile okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve öğrenciye mezun olduğu alanda sürdürülebilir nitelikli iş temin edilmesi amaçlanıyor. Listede yer alan okullarda öğrenciler, ilk günden itibaren istihdam odaklı bir anlayışla karşılanırken, özel bir eğitim sürecinden geçiriliyor.