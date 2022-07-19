İçişleri Bakanlığı Van'ı 'Abluka'ya aldı!

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top" operasyonunun Van’da 530 personelin katılımıyla başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Abluka Operasyonlarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, 22'inci operasyonu Van'da başlattı.

Van Çatak - Kato Karataş Çukuları'nda başlatılan operasyona "Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top" adı verildi.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği bildirildi.