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İçişleri Bakanlığı'ndan koordinasyon toplantısı

GÜNDEM 09.02.2023, 17:46
İçişleri Bakanlığı'ndan koordinasyon toplantısı

Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen Deprem Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgesine giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada enkaz başında devam eden çalışmaları yerinde takip edip, koordinasyon toplantılarına katıldı.

GÖKSUN, AFŞİN VE ELBİSTAN’DA ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

İlk olarak Kahramanmaraş ili Göksun ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar’dan bilgiler alarak, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Burada yapılan çalışmaları yerinde takip eden Büyükkılıç, arama kurtarma yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Daha sonra Afşin deprem bölgesine geçen Başkan Büyükkılıç, burada da depremden ağır hasar alan binalarda yapılan arama kurtarma faaliyetlerini yerinde gördü. 

Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte depremin en çok hissedildiği yerlerin başında gelen Elbistan’da enkaz başında devam eden çalışmaları da yerinde takip edip, koordine etti.

ELBİSTAN DEPREM KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE KOORDİNASYON TOPLANTISI

Elbistan Deprem Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında bölgenin ihtiyacı olan malzemeleri tespit ederek, yardım malzemelerinin deprem bölgesine transferi konusunda istişarelerde bulunan Büyükkılıç, “Biz tüm Türkiye olarak biriz ve birlikte güçlüyüz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek, tüm ekibe çalışmalarında kolaylıklar diledi. 

Koordinasyon Merkezi’nde devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, “Buradaki arkadaşlarımız büyük bir özveri örneği gösteriyorlar. Rabbim muvaffak etsin” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖR’E ‘GEÇMİŞ OLSUN’ ZİYARETİ

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Büyükkılıç, Başkan Güngör ile birlikte Kahramanmaraşlı depremzedeler için yapacakları yardımlara ilişkin görüşmeler gerçekleştirerek, değerlendirmelerde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE KOORDİNASYON TOPLANTISI

Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığında gerçekleştirilen Deprem Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, “Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Başkanlığında gerçekleştirilen deprem koordinasyon toplantısına katıldık. Her türlü yardımın vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırılması için Sayın Bakanımız ve ilgili tüm birimlerimiz canla başla çalışıyor” diye konuştu. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Bakan Soylu’nun talepleri doğrultusunda deprem bölgesine yardım götürmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Rabbim sahada çalışan tüm ekiplerimize güç, kuvvet versin. İnşallah hep birlikte bu zorluğun da üstesinden geleceğiz” dedi.

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