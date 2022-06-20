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Hudut Kartalları geçit vermedi... Sınırda bir haftada 24 kişi yakalandı
GÜNDEM 20.06.2022, 12:34
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 24 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, son 7 güne ilişkin Yunanist ve Suriye hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilere yönelik sayıları paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Hudut Kartalları'nın yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini ara vermeden sürdürdüğü kaydedildi.
Yapılan incelemelerde Suriye ile Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ, 3'ü PKK, 2'si DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 24 kişinin yakalandığı kaydedildi.
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