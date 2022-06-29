Hatay HATSU'da işler durma noktasına geldi!.. "Maliyetlerin altında bertaraf olduk"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Genel Kurulu, 2022 yılı ücret tarifesi konusunu tekrardan görüşmek üzere 3 kez toplandı. HATSU’nun zamlar altında ezilmemesi ve hizmet edebilmesi için talep edilen ücret tarifesi Cumhur İttifakı tarafından reddedildi.HATAY (İGFA) - HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, elektrik, akaryakıt, demir, çimento, içme suyu-atık su boruları gibi altyapı malzemelerindeki zamlara dikkat çekerek meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Ücret tarifesi konusunun HATSU için çok kritik bir konu haline geldiğini ve HATSU’da işlerin durma noktasına geldiğine vurgu yapan Genel Müdür Polat, “Şu anki maliyetlerin altından kalkacak durumda değiliz. Şu an ki maliyetler elektrik, akaryakıt, personel ve Temmuz ayında asgari ücrete bir zam daha bekleniyor. Elektriğe %25 bir zam geldi ve bir zam daha geleceği söyleniyor. Bütün bu maliyetlere rağmen biz suyu halen 2021 yılı birim fiyatının altından veriyoruz” dedi.

MALİYETLER 4 KAT ARTTI

Kasım ayında alınan indirim kararı öncesinde meskenlerdeki birim su fiyatı 5.08 TL iken, en son Mayıs ayı Genel Kurulunda alınan karar ile beraber 4.88 TL’ye geldiğine dikkat çeken Genel Müdür Polat, şu ifadelere yer verdi:

"Halen daha 2021 yılı birim fiyatından daha aşağıda vatandaşlarımıza suyu arz ediyoruz. Maliyetlere baktığımız zaman 2021 yılı ile bugün arasında neredeyse 3 ile 4 kat arasında değişim söz konusu. Şu anda 6 ayda bizim biriken ve vadesi geçmiş 373 milyon borç bulunmaktadır. Bunun içinde elektrik, Çevre Temizlik Vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi borçları ve yapılandırılan borçlar var. Biz halkın en temel ihtiyacını halka arz eden bir işletmeyiz. Bu işletmede gelir-gider dengesi yoksa bu işletmeyi sürdürme şansınız yoktur. Şu anda HATSU olarak aylık gelirimiz 40 milyon TL’dir. Ama gidere baktığımız zaman sabit giderler ve daha önce intikal edilmiş borçları eklediğimiz zaman aylık giderimiz 110 milyon TL civarındadır".

“ELEKTRİK FATURALARIMIZI ÖDEYEMİYORUZ”

"Bunu söylemek çok acı ama biz şu anda elektrik faturamızı ödeyemiyoruz" diyen Muhabbet İkbal Polat, "Şu anda HATSU bu maliyetlerin altında eziliyor diyemiyoruz, bertaraf olmuş durumda. Bu kurum Hatay’ın kurumu, bu kurum devletimizin kurumu, bu kurumu lütfen ayağa kaldıralım. HATSU batıyor değil, HATSU adım atacak durumda değil. Her ay bir önceki aydan daha ağır bir yükle devam etmeye çalışıyoruz. Hizmet veremeyecek duruma geldik şu anda. Yarın ağır zamlarla maliyeti artan elektrik faturalarını ödeyemediğimiz zaman vatandaşa bu suyu arz edemeyeceğiz. Bu hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.

HATSU olarak gerekli tasarruf tedbirleri aldıkalrını belirten Polat, "Bu asgari hizmeti sağlamak adına elimizden geleni yapmaya çalışırken artık bu artan maliyetlerle bunu sürdürme şansımız yok. 593 tane mahallemiz var, 593 tane mahalle muhtarımızın bir eksiği var, hiçbir yer tamam değil. Her tarafa hizmet götürmek zorundayız. Biz burada rahat davranmamalıyız, ne icra ne de meclis üyeleri olarak. Sizler de sahadasınız birebir sizler de muhtarlarımızla muhatap oluyorsunuz. El birliğiyle bu durumu siyaset üstü bir pozisyonla değerlendirerek bir çözüm bulmanızı talep ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada suyun iletim bedeli kadar artış talebine Cumhur İttifakı red vererek HATSU’nun şu anki maliyetler altında ezilmesini, hizmet edemeyecek duruma gelmesini kabul etti.