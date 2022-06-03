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Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınması için düğmeye basıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun bu defa da Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınması için düğmeye bastı.

GÜNDEM 03.06.2022, 20:09 03.06.2022, 20:20 Kadir Kurtay
Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınması için düğmeye basıldı

37 kişinin yaşamını yitirdiği "6-8 Ekim olayları"nın sorumlusu olduğu gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında soruşturma açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki toplayan eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun bu defa da Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınması için düğmeye bastı.

Hanefi Avcı'nın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalışırken HDP'ye yeşil ışık yaktı.

PKK elebaşının heykelini dikeceğiz sözü ifade özgürlüğüymüş

Hanefi Avcı, o programda, kamuoyunda "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili olarak 'Suç İşlemek Örgüt Kurmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek' iddialarıyla tutuklanan Selahattin Demirtaş'a destek vermiş ve Selahattin Demirtaş'ın "Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini" iddia etti.

Hanefi Avcı, aynı programda, Selahattin Demirtaş'ın 'PKK elebaşının heykelini dikeceğiz' şeklindeki ifadeleri "Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini" söyleyecek kadar ileri gitmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden Hanefi Avcı'ya soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile "6-8 Ekim olaylarına dair yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı" gerekçesi ile soruşturma başlattı.

7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yapılan soruşturma aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak.

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, aynı televizyon programında; "geçmişte bir dönem FETÖ'ye bağlı ışık evlerinde kaldığı" ve "Çocuklarının FETÖ okullarında eğitim aldığına" yönelik ifadeler kullanmıştı.

Sabri Uzun Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasından sonra sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler eden, Türkiye Cumhuriyeti devletine "katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nu, Halide Edip Adıvar'a benzeterek "Sayın Canan Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk bayanları sizin şahsınızda kutluyorum."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımını kınarken İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir "AHLAKSIZLIĞI" kabul edilemez demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ve Canan Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

Emniyetin içinde FETÖ'cü yok raporu sundu

Sabri Uzun ayrıca 2002 yılında İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda, "Emniyet teşkilatı içinde Fetullah bir yapılanmanın olduğuna dair herhangi bir tespit yapılamadığı" yönünde görüş bildirmişti.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda FETÖ'nün savunuculuğunu yapan Uzun, "FETÖ propagandası yapmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından yargılanıyor."Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

#Emniyet Genel Müdürlüğü #Canan Kaftancıoğlu #Emniyet Müdürü Sabri Uzun #Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı #Yargıtay #Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı #fetö
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