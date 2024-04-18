Gölcüklüler doğa yürüyüşünde buluşacak

Gölcüklüler; Turizm Haftası kapsamında; 21 Nisan Pazar günü Örcün’den başlayacak doğa yürüyüşünde bir araya gelecek.KOCAELİ (İGFA) -Gölcüklüler, Turizm Haftası’nda doğa yürüyüşünde buluşacak. Kocaeli Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Gölcük Turizm Birliği işbirliğinde düzenlenecek doğa yürüyüşü Örcün Meydanı’ndan başlayacak. Saat 11.00’da başlayacak etkinlikte Gölcüklüler, doğa ile iç içe hoşça zaman geçirecekler.

Etkinlik alanına ulaşmak isteyenler için saat 10.15’te Gölcük Telekom ve Değirmendere Çınarlık Meydan’dan hareket edecek servisleri kullanabilecekler.