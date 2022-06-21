Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili

Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun'a özgü tombul fındığın, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillendiğini açıkladı.GİRESUN (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun Tombul Fındığın'ın AB tescil belgesi aldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Giresun Tombul Fındığı'nın daha önce Türkiye'de coğrafi işaret olarak tescillendiği vurgulandı.

AB'DE TESCİL ALAN 8. ÜRÜN

18 Şubat 2001 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun Tombul Fındığı'nın artık Avrupa Birliği'nde de tescilli olduğu kaydedilen açıklamada, "Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü sarımsağından sonra AB'de tescil alan 8'inci ürünümüz Giresun Tombul Fındığı. Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun Tombul Fındığı'nın çok eski tarihli salnamelerde bile 'kıymet ve lezzet bakımından üstün' olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi" ifadelerine yer verildi.