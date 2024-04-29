Geleneksel pazar kültürü Melikgazi’de hayat buluyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede ikinci el eşyaların alışverişinin yapılacağı, alıcılarla satıcıların bir araya geleceği nitelikli bir pazar kuruyor.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’nin çehresini güzelleştirmekle kalmayıp alternatif çözümlerle ileriye taşımayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mize değer kazandıracak projelerimizle hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Hayata geçireceğimiz birçok yenilikçi projeyi sizlerle paylaştık. Bunlardan biri de hikayesi Osmanlı Dönemi’ne dayanan "Bayat-Bat Bit Pazarı" projemiz. Osmanlı’da “ikinci el pazarı” anlamına gelen Bayat Pazarı kurulurmuş. Daha sonra bu terim bat pazarına, zamanla bit pazarına dönüşerek dilimize yerleşmiş. İkinci el eşyaların alışverişinin yapıldığı Bayat Pazarı ise günümüzde bit pazarı olarak geleneğini sürdürüyor. Eskişehir Bağları Bölgesi'nde pazar günleri kurulan bit pazarı ve Tacettin Veli Mahallemizde ikinci el beyaz eşyaların alınıp satıldığı birçok dükkan bulunuyor. Kuracağımız Bayat Pazarı’nda ikinci el eşya satan esnafımıza yer vererek onların daha nitelikli bir alanda ticaret yapmalarına imkanı sağlayacağız. Vatandaşlarımız da Bayat Pazarımızda daha nezih bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler. İkinci el eşyaların alışverişinin yapıldığı pazarımız sayesinde vatandaşlarımız ekonomik ve kaliteli ürünlere daha nezih bir ortamda ulaşmış olacaklar. Ekonomimiz canlanacak, esnafımızın da vatandaşımızın da yüzü gülecek. Farklı konseptiyle Melikgazi’mize renk katacak, vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak Bayat-Bat Bit Pazarı’mız Melikgazi’mize hayırlı olsun.” şeklinde ifade etti.

Melikgazi’ye kazandırdığı rekor hizmetlere yenilerini ekleyerek ilçenin refah düzeyini artırmayı başaran Başkan Palancıoğlu projelerini hayata geçirecek çalışmalarına devam ediyor.