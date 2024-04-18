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Geleceklerine dair hayallerini resimle anlattılar

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Kendi Geleceğim’ temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

GÜNDEM 18.04.2024, 13:19
Geleceklerine dair hayallerini resimle anlattılar

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Kendi Geleceğim’ temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 1997 yılından bu yana düzenlediğii okullar arası resim yarışması sonuçlandı. Bu yıl ‘Kendi Geleceğim’ temasıyla düzenlenen resim yarışmasına 9 okuldan 70 öğrenci katıldı. Dereceye girenlere Konak Kültürevi’nde düzenlenen törende ödülleri verildi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, organizasyonun önemine dikkat çekti. 27 yıldır düzenlenen etkinliğin binlerce öğrenciyi resim sanatıyla buluşturduğunu ifade eden Başkan Özdemir, “Böylesine güzel bir etkinlikte sizinle birlikte olmak, pırıl pırıl öğrencilerimizle bir arada olmak geleceğe dair umut veriyor. Nilüfer, kültürün ve sanatın kenti olduğunu bugün bir kez daha kanıtlıyor. 1997 yılından bu yana bu resim yarışmasının düzenleniyor olması da bunun en somut göstergesi. Öğrencilerin bu yarışmaya gösterdiği ilgi de ayrıca sevindirici. Bu yıl 27’inci kez düzenlediğimiz bu yarışmaya bu yıl 9 okuldan 70 öğrenci katıldı. Son 11 yılda da toplam bin 156 öğrenci resim çalışmasıyla yer almış ki bu çok önemli bir rakam. Bu kadar öğrenciye resmi yaptırmış olmak bile bizim için değerli bir kazanım” dedi.  

Amaçlarının öğrencileri yarıştırmak olmadığını yeteneklerin keşfetmek olduğuna değinen Şadi Özdemir, “İstiyoruz ki öğrenciler hayallerini resimle ifade edebilsin.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde ortaokul öğrencilerine yönelik  düzenlediğimiz resim yarışmasında bu yıl temayı “Kendi Geleceğim” olarak belirledik. Öğrencilerimizin bu temaya ilişkin hayallerini resimlere nasıl yansıttığını birazdan hep beraber görme imkanımız olacak. Yarışmaya ilgi gösteren öğrencilerimize, onları teşvik eden öğretmenlerimize ve okul yönetimlerine de ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayatınızın bir yerinde hep sanat olsun. Bu konuda biz de hep yanınızda olacağız” diye konuştu.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok da yıllardır sürdürülebilir bir organizasyonun parçası olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “27 yıldır süren önemli bir projeye imza atıyoruz. Bundan sonrada uzun yıllar devam eder ve ülke geneline örnek olur. Sanatla uğraşmak insanı olgunlaştırır, paylaşımcı yapar. Her öğrenci mutlaka bir enstrüman çalmalı, bir spor dalında kendini yetiştirebilmeli. İnşallah bu konuda ortak bir çalışmaya da imza atabiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerini Başkan Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri tarafından verildi. Yarışmada birinci Özlüce Sınav Koleji’nden Sena Ceren Selçuk, ikinci Nilüfer Şehitler Okulu’ndan Lara Atay, üçüncü de Dilek Özer Ortaokulu’ndan Azra Ataş oldu. Mansiyon ödüllerine ise Özel Çakır Ortaokulu’ndan Zeynep Erdem, Halil İnalcık Bilsem Ortaokulu’ndan Ada Cihanlı, Dilek Özer Ortaokulu’ndan İrem Güneş layık görüldü.

Yarışmaya katılan öğrencilerin resimleri 24 Nisan’a kadar Konak Kültürevi’nde sergilenecek.

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